В МФЦ Подмосковья до конца июля проведут пять консультаций по похоронам

14 июля 2026, 11:54

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Бесплатные консультации по вопросам погребения и похоронного дела проведут специалисты Центра мемориальных услуг в пяти МФЦ Московской области до конца июля. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.





16 июля приём будет проходить в офисе «Мои документы» во Фрязине (улица Нахимова, дом №23), 21 июля — в Домодедове (микрорайон Западный, улица Талалихина, дом №8), 23 июля — в посёлке Селятино Наро-Фоминского округа (улица Спортивная, дом №2), 28 июля — в Протвине (улица Победы, дом №2В) и 30 июля — в посёлке Красково округа Люберцы (улица Школьная, дом №5).





«На таких консультациях чаще всего спрашивают об оформлении удостоверений о захоронении, о правилах относительно семейных захоронений и о получении разрешения на установку надгробий», — отмечается в сообщении.