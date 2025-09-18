В МФЦ Подмосковья назвали пять самых популярных услуг
Рейтинг популярности услуг составили в подмосковных офисах «Мои документы». О пятёрке самых востребованных рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Список возглавила регистрация учётной записи пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). За этой услугой в МФЦ Подмосковья обратились более 950 тысяч раз.
Всего в МФЦ Московской области подали более трёх миллионов обращений.«Второе место заняла услуга по регистрации права и кадастровому учету: её оказали свыше 660 тысяч раз. Третье — услуга по регистрационному учету граждан России (более 350 тысяч обращений), на четвёртом месте оформление СНИЛС — свыше 340 тысяч обращений. А замыкает топ-5 оформление российского паспорта РФ — более 180 тысяч обращений», — отмечается в сообщении.