В МФЦ Подмосковья назвали пять самых популярных услуг

18 сентября 2025, 16:48

оригинал Фото: медиасток.рф

Рейтинг популярности услуг составили в подмосковных офисах «Мои документы». О пятёрке самых востребованных рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Список возглавила регистрация учётной записи пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). За этой услугой в МФЦ Подмосковья обратились более 950 тысяч раз.



