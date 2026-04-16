В списки на предварительное голосование в Подмосковье вошли уже 700 человек
Уже около 700 человек зарегистрировались в Московской области в качестве кандидатов на предварительное голосование «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.
Действующие депутаты составляют немногим более 25% от списка. Остальные впервые идут в политику.
«Примерно 75% кандидатов — новые лица. Это говорит о том, что депутатский корпус Московской области может значительно обновиться», — заявил представитель регионального оргкомитета предварительного голосования, руководитель исполкома «Единой России» в регионе Денис Перепелицын.Он добавил, что на предварительном голосовании ожидается высокая конкуренция: уже сейчас она составляет шесть человек на место.
Денис Перепелицын также рассказал, что свыше 130 кандидатов являются представителями реального сектора экономики, около 50% — педагоги, медики и соцработники, а 45 человек — бойцы или ветераны СВО.
Одним из кандидатов стал главврач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов. В числе своих приоритетов он назвал реализацию Народной программы партии в части здравоохранения.
Народная программа формируется по наказам избирателей и в русле национальных проектов.
В Московской области в сентябре текущего года состоятся выборы в Госдуму и региональный парламент. Регистрация кандидатов на предварительное голосование продлится до конца апреля, а избиратели смогут зарегистрироваться на участие через портал «Госуслуги» с 20 апреля по 29 мая. Само голосование будет проходит в электронном формате с 25 по 31 мая.