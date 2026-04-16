В списки на предварительное голосование в Подмосковье вошли уже 700 человек

16 апреля 2026, 09:54

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Уже около 700 человек зарегистрировались в Московской области в качестве кандидатов на предварительное голосование «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





Действующие депутаты составляют немногим более 25% от списка. Остальные впервые идут в политику.





«Примерно 75% кандидатов — новые лица. Это говорит о том, что депутатский корпус Московской области может значительно обновиться», — заявил представитель регионального оргкомитета предварительного голосования, руководитель исполкома «Единой России» в регионе Денис Перепелицын.