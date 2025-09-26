Студентов Подмосковья приглашают на онлайн-лекцию «Герои России сквозь века»

29 сентября Российское общество «Знание» проведёт онлайн-лекцию для студентов колледжей и вузов Центрального федерального округа, включая Московскую область, сообщает Министерство образования Московской области.
Спикером выступит директор центра военно-патриотического воспитания «Вершина», участник специальной военной операции Иван Бондюков. Его лекция под названием «Герои России сквозь века» будет посвящена подвигам выдающихся личностей от Древней Руси до наших дней. Особый акцент сделают на роли мужества и самопожертвования в укреплении российской государственности.
Бондюков расскажет о собственном опыте участия в спецоперации, поделится историями о своих товарищах и объяснит, что значит быть героем сегодня. Кроме того, он ответит на вопросы участников.
Трансляция начнётся в 13:00, регистрация обязательна. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».