В МФЦ Подмосковья рассказали о режиме работы в праздничные дни февраля и марта

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Подмосковные отделения центров «Мои документы» не будут работать в праздничные дни 23 февраля и 8 марта, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«23 февраля и 8 Марта подмосковные МФЦ не будут работать. 24 февраля все отделения возобновят деятельность в полном объёме. 9 марта откроются только те МФЦ, которые работают по воскресеньям», — уточнила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.В ведомстве добавили, что 22 февраля и 7 марта все подмосковные отделения МФЦ будут работать по обычному расписанию.
Отмечается также, что предварительная запись в МФЦ не является обязательной, однако это можно сделать, причём разными способами: по телефону 122, добавочный 3, через подмосковный портал госуслуг, через мобильное приложение «Добродел» и с помощью чат-бота в Telegram.
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Лев Каштанов