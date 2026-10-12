В МФЦ Подмосковья ввели новый формат консультаций по похоронам

12 октября 2026, 10:18

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Получить консультацию от специалистов Центра мемориальных услуг жители Московской области теперь могут в МФЦ в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





На консультации можно узнать, как оформить или переоформить удостоверение о захоронении, создать родовое захоронение, установить или заменить ограду и памятник и пр.





«Специалисты Центра мемориальных услуг регулярно проводят выездные консультации в подмосковных офисах «Мои документы». А теперь посоветоваться с представителем ведомства можно и онлайн, в удобный для жителя день. Сотрудники цифровых зон МФЦ помогут записаться на консультацию и подключиться к видеоконференции», — отметили в министерстве.