В МФЦ Подмосковья ввели новый формат консультаций по похоронам
Получить консультацию от специалистов Центра мемориальных услуг жители Московской области теперь могут в МФЦ в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
На консультации можно узнать, как оформить или переоформить удостоверение о захоронении, создать родовое захоронение, установить или заменить ограду и памятник и пр.
«Специалисты Центра мемориальных услуг регулярно проводят выездные консультации в подмосковных офисах «Мои документы». А теперь посоветоваться с представителем ведомства можно и онлайн, в удобный для жителя день. Сотрудники цифровых зон МФЦ помогут записаться на консультацию и подключиться к видеоконференции», — отметили в министерстве.Сейчас дистанционные консультации с представителями Центра мемориальных услуг доступны в десяти округах Подмосковья: в Балашихе (Советская улица, дом №4), в Коломне (Уманская улица, дом №20), в Люберцах (Звуковая улица, дом №3, Октябрьский проспект, дом №18, корпус 3) и в посёлке Томилино под Люберцами (микрорайон Птицефабрика, дом №4, корпус 1, помещение 33), в Наро-Фоминске (улица Полубоярова , строение 8), в Сергиевом Посаде (проспект Красной Армии, дом №169), в Раменском (Крымская улица, дом №5), в Пушкинском округе (город Пушкино, Московский проспект, дом №54А и Ивантеевка, Центральный проезд, дом №4), в Подольске (Высотная улица, дом №6), в Орехово-Зуеве (улица Ленина, дом №96а) и в Одинцове (Можайское шоссе, дом №71).