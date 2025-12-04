В МФЦ Подольска открылась «Почта деда Мороза»

04 декабря 2025, 09:10

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

«Почта Деда Мороза» начала принимать письма в отделении МФЦ Подольска, расположенном по адресу: улица Кирова, 39. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Написать письмо зимнему волшебнику могут все желающие, вне зависимости от возраста.





«Просим загадывать добрые нематериальные пожелания. Эта теплая традиция помогает почувствовать приближение праздника, дает возможность проявить фантазию, создает по‑настоящему волшебную атмосферу и дарит праздничное настроение», — сказала замдиректора МФЦ Оксана Воронюк.