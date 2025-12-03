В Сергиево-Посадском округе провели кадастровые работы

03 декабря 2025, 17:58

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о.

Кадастровые работы провели в нескольких микрорайонах Сергиево-Посадского городского округа. Благодаря уточнению границ и статусов участков собственники, ранее сталкивавшиеся с различными ошибками, получили возможность распоряжаться своей недвижимостью. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Землемеры проверяли параметры участков и находящихся на них построек, после чего при необходимости вносили изменения в реестр.





«Мы уведомляем людей о выявлении земельных участков, чья реальная площадь превышает заявленную в документах. В этих уведомлениях людям разъясняют, что и каким образом можно исправить», — рассказала начальница отдела муниципального земельного контроля администрации Сергиево-Посадского городского округа Ольга Смирнова.