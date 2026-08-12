В Сергиевом Посаде сносят двухэтажный дом на восемь квартир

12 августа 2026, 11:31

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный кирпичный дом с восемью квартирами, находящийся в аварийном состоянии, сносят на Школьной улице в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом №17 по Школьной построили 74 года назад, его общая площадь составляет около 490 квадратных метров.





«Обследование выявило критическое снижение надёжности строительных конструкций. Здание признали аварийным. Проживающих там 26 человек расселили, а дом внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.