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В Сергиевом Посаде сносят двухэтажный дом на восемь квартир

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный кирпичный дом с восемью квартирами, находящийся в аварийном состоянии, сносят на Школьной улице в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.



Дом №17 по Школьной построили 74 года назад, его общая площадь составляет около 490 квадратных метров.

«Обследование выявило критическое снижение надёжности строительных конструкций. Здание признали аварийным. Проживающих там 26 человек расселили, а дом внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Демонтаж здания и расчистку участка от строительного мусора планируют завершить до конца месяца.

Всего в Сергиево-Посадском округе выявили 409 аварийных зданий, недостроев и самостроев. На сегодняшний день 295 проблемных объектов снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.
Лев Каштанов

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