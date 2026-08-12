В Сергиевом Посаде сносят двухэтажный дом на восемь квартир
Двухэтажный кирпичный дом с восемью квартирами, находящийся в аварийном состоянии, сносят на Школьной улице в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом №17 по Школьной построили 74 года назад, его общая площадь составляет около 490 квадратных метров.
«Обследование выявило критическое снижение надёжности строительных конструкций. Здание признали аварийным. Проживающих там 26 человек расселили, а дом внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Демонтаж здания и расчистку участка от строительного мусора планируют завершить до конца месяца.
Всего в Сергиево-Посадском округе выявили 409 аварийных зданий, недостроев и самостроев. На сегодняшний день 295 проблемных объектов снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.