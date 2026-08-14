В микрорайоне для многодетных Заветы Ильича появится центральная канализация

14 августа 2026, 15:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В микрорайоне Заветы Ильича, где проживают многодетные семьи, получившие участки для строительства домов, намечаются перемены. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





Жители улиц Соловьиной и Сиреневой долгие годы были вынуждены обходиться без центральной канализации и решать бытовые вопросы собственными силами. Однако на днях депутат Мособлдумы Михаил Ждан, замглавы округа Людмила Конопатченкова, уполномоченный главы Нина Ушакова и руководитель МУП «ПКС» Павел Каганов сообщили жителям, что к реализации готов долгожданный проект. Они подробно разобрали технические моменты подключения домов к сетям.



Проект предусматривает прокладку магистрального коллектора по основным улицам и создание локальных отводов к каждому дому. По плану все работы должны завершиться к июню следующего года. Для сотен людей это означает переход к городскому комфорту, которого они ждали несколько лет.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Реализация масштабного плана стала возможной благодаря поддержке из местного бюджета. Муниципалитет выделить средства на решение приоритетной социальной задачи.

«Стройка – это всегда временные неудобства. Где-то придётся перекопать проезжую часть, ограничить подъезд или временно отключить воду. Но мы договорились с подрядчиком минимизировать дискомфорт, чтобы осенью жителям не пришлось ездить по грязи. Все присутствовавшие на встрече осознают, что эти сложности – необходимый шаг для комфортной жизни», – подчеркнул Ждан.