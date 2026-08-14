В микрорайоне для многодетных Заветы Ильича появится центральная канализация
В микрорайоне Заветы Ильича, где проживают многодетные семьи, получившие участки для строительства домов, намечаются перемены. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
Жители улиц Соловьиной и Сиреневой долгие годы были вынуждены обходиться без центральной канализации и решать бытовые вопросы собственными силами. Однако на днях депутат Мособлдумы Михаил Ждан, замглавы округа Людмила Конопатченкова, уполномоченный главы Нина Ушакова и руководитель МУП «ПКС» Павел Каганов сообщили жителям, что к реализации готов долгожданный проект. Они подробно разобрали технические моменты подключения домов к сетям.
Проект предусматривает прокладку магистрального коллектора по основным улицам и создание локальных отводов к каждому дому. По плану все работы должны завершиться к июню следующего года. Для сотен людей это означает переход к городскому комфорту, которого они ждали несколько лет.
Реализация масштабного плана стала возможной благодаря поддержке из местного бюджета. Муниципалитет выделить средства на решение приоритетной социальной задачи.
«Стройка – это всегда временные неудобства. Где-то придётся перекопать проезжую часть, ограничить подъезд или временно отключить воду. Но мы договорились с подрядчиком минимизировать дискомфорт, чтобы осенью жителям не пришлось ездить по грязи. Все присутствовавшие на встрече осознают, что эти сложности – необходимый шаг для комфортной жизни», – подчеркнул Ждан.Жители, большинство из которых воспитывают троих и более детей, отнеслись к ситуации с пониманием. Чтобы процесс шёл максимально прозрачно, была достигнута договорённость о постоянном диалоге.