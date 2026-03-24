Жительница Ступина украла из кафе банку мёда, сахар и телефон

24 марта 2026, 17:07

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали по подозрению в краже 37-летнюю жительницу Ступина, ранее судимую за аналогичное преступление. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, женщина вошла в местное кафе, расположенное на улице Горького, и, воспользовавшись временным отсутствием продавца, забрала со стойки оплаты банку мёда, упаковку сахара и мобильный телефон.





«Вычислить злоумышленницу удалось благодаря записям с камеры видеонаблюдения», — говорится в сообщении.