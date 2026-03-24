Жительница Ступина украла из кафе банку мёда, сахар и телефон
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали по подозрению в краже 37-летнюю жительницу Ступина, ранее судимую за аналогичное преступление. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, женщина вошла в местное кафе, расположенное на улице Горького, и, воспользовавшись временным отсутствием продавца, забрала со стойки оплаты банку мёда, упаковку сахара и мобильный телефон.
«Вычислить злоумышленницу удалось благодаря записям с камеры видеонаблюдения», — говорится в сообщении.Женщину задержали по месту жительства. При обыске у неё нашли украденный мобильный. Гаджет вернули законному владельцу.
Против задержанной завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.