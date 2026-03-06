В микрорайоне Ольгино продолжается строительство крупного медцентра

06 марта 2026, 15:59

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В микрорайоне Ольгино в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» продолжается возведение многопрофильной больницы. Готовность объекта составляет около 40%, на площадке задействованы 500 строителей, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







В настоящее время ведутся работы по утеплению фасада, монтажу оконных блоков, прокладке инженерных сетей и внутренней отделке помещений.



Новый медицинский центр станет одним из крупнейших в регионе. Здесь разместятся стационар более чем на 1100 коек, консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, региональный сосудистый центр, 23 операционных, оснащённых современным оборудованием, и отделение реанимации.



В больнице будут работать свыше 3 тысяч специалистов, в том числе 700 врачей по 26 профилям. Установят около 30 единиц тяжёлой техники: КТ, МРТ, маммографы, ангиографы, рентген-аппараты и УЗИ экспертного класса.



Завершить строительство планируется в 2028 году.