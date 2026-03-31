Рецидивист из Воскресенска чуть не зарезал двух собутыльников
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Воскресенске ранее судимого за грабёж и кражу 35-летнего местного жителя, ранившего ножом двух своих знакомых. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
В правоохранительные органы позвонил жилец одного из домов по улице Калинина и рассказал, что из соседней квартиры кричат и зовут на помощь.
«Прибывшие на место происшествия росгвардейцы выяснили, что трое мужчин выпивали и поругались. Тогда один из собутыльников схватил нож и нанёс приятелям несколько ран», — говорится в сообщении.Росгвардейцы задержали нападавшего и передали его в полицию для дальнейшего разбирательства. Пострадавших госпитализировали.
