Рецидивист из Воскресенска чуть не зарезал двух собутыльников

31 марта 2026, 15:33

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Воскресенске ранее судимого за грабёж и кражу 35-летнего местного жителя, ранившего ножом двух своих знакомых. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





В правоохранительные органы позвонил жилец одного из домов по улице Калинина и рассказал, что из соседней квартиры кричат и зовут на помощь.





«Прибывшие на место происшествия росгвардейцы выяснили, что трое мужчин выпивали и поругались. Тогда один из собутыльников схватил нож и нанёс приятелям несколько ран», — говорится в сообщении.