В Подмосковье будут искать редкого жука, которого не видели более 40 лет
В Московской области проведут специальные зоологические исследования по изучению популяции афодия двупятнистого – насекомого, занесённого в Красные книги России и региона.
Исследования пройдут в рамках госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья», рассказали в пресс-службе регионального Минэкологии.
«Двупятнистый афодий – это редчайший жук, внесённый в Красную книгу Подмосковья под нулевой категорией. Это означает «возможно исчезнувший вид». Он не встречался биологам уже несколько десятилетий. Между тем это насекомое служит индикатором состояния некоторых экосистем, и его исчезновение – сигнал о нарушении природного баланса», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.Речь идёт о жуке среднего размера длиной 8-12 мм с чёрными головой и диском переднеспинки. На каждом надкрылье и на нижней стороной груди у него круглое пятно, бока переднеспинки, надкрылья и брюшко – красные. Жук обычно встречается в мае – начале июня, но иногда и в июле – августе.
Биология этого вида изучена слабо. В начале прошлого века афодий встречался в деревне Дедово. Ныне это город Дедовск в Истре. Его видели также в Пушкинском округе и Мытищах, а в последний раз заметили в 1978 году в городе Пушкино.
Как отметили в министерстве, полевые исследования направлены на установление мест обитаний жука и разработке мероприятий по сохранению его популяции.