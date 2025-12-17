В Подмосковье подвели итоги экологических акций за 2025 год

17 декабря 2025, 10:17

оригинал Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Зампредседателя Комлесхоза Московской области Александр Передерий выступил на расширенном заседании комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы. Он рассказал об итогах экологических акций, которые провели в Подмосковье в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета.