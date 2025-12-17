В Подмосковье подвели итоги экологических акций за 2025 год
Зампредседателя Комлесхоза Московской области Александр Передерий выступил на расширенном заседании комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы. Он рассказал об итогах экологических акций, которые провели в Подмосковье в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета.
По его словам, сотрудники Мособлкомлеса и подведомственных организаций вместе с представителями органов власти, муниципалитетов, экологических объединений и жителями региона провели несколько крупных акций по сохранению и восстановлению лесов. Среди них — «Чистый лес», «День в лесу. Сохраним лес вместе» и «Сад памяти».
В мероприятиях приняли участие около 27 000 человек. За год участники высадили более 95 000 деревьев и кустарников на 690 площадках. Самые масштабные посадки прошли в Краснознаменскк, Люберцах, Подольске, Луховицах, Домодедово и Серпухове.
Кроме того, участники акций собрали свыше 800 м³ валежника. Работы провели в 22 округах на площади 42,7 гектара.
Александр Передерий сообщил, что перечень участков для экологических акций в 2026 году сформируют с учётом предложений профильных ведомств и обращений жителей, поступивших в 2025 году.
