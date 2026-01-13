В Минэкологии Подмосковья попросили не ездить на снегоходах по заповедным землям

13 января 2026, 22:32

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Подмосковье с выпадением снега активизировались любители катания на снегоходах и квадроциклах. Однако порой экстремалы устраивают катания в лесах, в том числе на особо охраняемых природных территориях.





В этом случае они нарушают режим особой охраны и вносят дискомфорт в жизнь обитателей леса. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.

«Во всех ООПТ запрещено передвигаться на транспорте вне автодорог общего пользования. Тем не менее на заповедных землях фиксируют следы от снегоходов и квадроциклов. Их находили в Москворецком пойменном заказнике, в Истринском заказнике «Озеро Глубокое», в заказнике «Еловые леса Воронинского лесничества». Следы снегоходов отмечены даже в жемчужине заповедных земель Подмосковья – памятнике природы «Семь ключей» в Наро-Фоминском округе», – рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.