В Минэкологии рассказали, куда сдать живую ёлку в Подмосковье
Новогодние и рождественские праздники подходят к концу. Многие жители Подмосковья начинают задумываться, куда деть живую ёлку.
Выбрасывать ель в обычный мусорный контейнер – плохая идея, предупредили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Дело в том, что на свалке дерево будет гнить десятилетиями, выделяя крайней вредный метан.
Сейчас в регионе проходит экологическая акция «Подари своей ёлке вторую жизнь». Чтобы стать её участником, нужно найти ближайший пункт приёма на сайте.
Сдав в такой пункт праздничное дерево, можно позаботиться об окружающей среде. А из ели получатся опилки и компост, который потом используют в садах, парках и фермерских хозяйствах.
