В Минэкологии Подмосковья сменился глава

Фото: официальная страница «ВКонтакте» Минэкологии МО
Павел Бида покинул пост министра экологии и природопользования Московской области, новым министром стал Виталий Мосин. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов.
«Павел Александрович Бида перешёл на другое место работы. Министром станет Виталий Владимирович Мосин. Мы очень надеемся, что всё, что связано с экологией, а это во многом связано и с рекультивацией мусорных полигонов, будет вместе с вашей командой реализовываться чётко и без каких-либо «западаний», — сказал Андрей Воробьёв.Ранее Виталий Мосин занимал пост первого заместителя министра имущественных отношений Московской области.
Павел Бида был главой Минэкологии Подмосковья с 6 ноября 2024 года.
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