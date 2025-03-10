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В Минэкологии Подмосковья сменился глава

Фото: официальная страница «ВКонтакте» Минэкологии МО

Фото: официальная страница «ВКонтакте» Минэкологии МО

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Павел Бида покинул пост министра экологии и природопользования Московской области, новым министром стал Виталий Мосин. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов.
«Павел Александрович Бида перешёл на другое место работы. Министром станет Виталий Владимирович Мосин. Мы очень надеемся, что всё, что связано с экологией, а это во многом связано и с рекультивацией мусорных полигонов, будет вместе с вашей командой реализовываться чётко и без каких-либо «западаний», — сказал Андрей Воробьёв.
Ранее Виталий Мосин занимал пост первого заместителя министра имущественных отношений Московской области.

Павел Бида был главой Минэкологии Подмосковья с 6 ноября 2024 года.

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На весеннюю уборку во дворах Подмосковья выведут более 1,8 тыс. спецмашин
10 марта 2025, 13:53

Фото: istockphoto.com/Stephen Barnes

Из-за тёплой весны в этом году весенняя уборка дворов и общественных пространств в Московской области начнётся раньше обычного, в работах будет задействовано свыше 1.8 тыс. единиц специальной техники. Об этом доложил в ходе совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов зампред областного правительства, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
Важность качественной уборки отметил глава Подмосковья Андрей Воробьёв.

«В каждом сезоне есть свои акценты, которые обеспечивают качество проживания наших жителей. (…) Мы видим плюсовую температуру и днём, и ночью. И есть огромный запрос на всё, что касается чистоты», — подчеркнул Андрей Воробьёв.


Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО)

О технике, подготовленной для уборки, рассказал Владислав Мурашов.

«Что касается различной техники, которая у нас на сегодня есть, для подметания, промывания и прочего, у нас на сегодня 1840 единиц. Часть из них куплена совсем недавно — в последние два-три года. И эта техника будет задействована в весенней уборке», — сказал Владислав Мурашов.

Владислав Мурашов (фото: пресс-служба правительства МО)

В министерстве уточнили, что тракторов для прометания асфальта подготовлено 845 единиц, малых вакуумных машин — 110 единиц, машин для промывания — 399 единиц и мини-погрузчиков — 486 единиц.

Кроме того, планируется закупить ручные пылесосы, которые делают более простой и эффективной работу дворников.

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#подмосковье
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Власти Каширы обсудили с жильцами капремонт дома на улице Металлистов
10 марта 2025, 13:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Встречу, посвящённую капитальному ремонту трёхэтажного многоквартирного дома по адресу: улица Металлистов, 2, провели в Доме культуры имени Ленина представители администрации городского округа Кашира и подрядной организации ООО «Альта» с жильцами, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В прошлом году в одной из квартир в указанном доме обрушилось потолочное перекрытие. Подрядчик ремонтных работ отметил, что для дальнейших действий жильцы должны определиться — согласны ли они на временное переселение из дома на время ремонта. По оценке экспертов, капремонт займёт не менее восьми месяцев, так как в доме необходимо укрепить стены и фундамент, а также укрепить все перекрытия», — говорится в сообщении.
В ходе встречи её участники обсудили и другой вариант выхода из ситуации — проведение процедур для признания дома аварийным. Окончательное решение ещё не принято, поэтому на эту тему будет проведена ещё одна встреча.

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#капитальный ремонт
#встреча
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В Павловском Посаде провели концерт «Дарите женщинам цветы»
10 марта 2025, 12:57

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Концерт «Дарите женщинам цветы», приуроченный к Международному женскому дню, состоялся 9 марта в доме культуры «Филимоновский» в Павлово-Посадском округе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На сцене выступили танцевальные коллективы «Платинум», «Танцевалочка» и «Пандора», а также вокальные группы «СВЕТлячок», «Крутые дамы», «Смайл» и «Стэлла», — говорится в сообщении.
Номера для концерта подготовили и театральные коллективы «СказкаГрад» (руководитель Елена Давыдова) и «Лицедеи» (руководитель Наталья Федосеева). Ведущими концерта стали Даниил Галустов и Семён Молофеев, они поздравили всех присутствующих женщин с праздником.

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню, провели во всех домах культуры Павлово-Посадского городского округа.

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#праздник
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В больницы Подмосковья поступит более 150 новых аппаратов ИВЛ
10 марта 2025, 12:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 150 аппаратов искусственной вентиляции лёгких получат больницы Московской области в текущем году, общая стоимость этого медицинского оборудования составила около 590 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Мы продолжаем оснащать наши больницы современной медицинской техникой. (…) Аппараты ИВЛ необходимы для оказания медицинской помощи пациентам с нарушением функции дыхания», — отметил зампред правительства Подмосковья — глава областного Минздрава Максим Забелин.
Новые аппараты ИВЛ поступят в пятнадцать подмосковных больниц. Закупка медицинского оборудования в Московской области ведётся в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

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Молодёжь Подмосковья пригласили на кибер-турнир в честь 80-летия Победы
10 марта 2025, 12:26

Открытый кибер-турнир, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проведут для российских учеников 7-11 классов, студентов колледжей и вузов, кадетов, юнармейцев и членов других общественных организаций, к участию приглашаются и молодёжь Московской области, сообщает пресс-служба Ассоциации руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ).
«Кибер-турнир призван укрепить дух патриотизма в молодёжной среде, помочь формированию чувства гордости за героическую историю и достижения своей страны», — говорится в сообщении.
Участие в квиз-турнире бесплатное, возраст участников — от 14 до 23 лет. Задания будут доступны онлайн с 8 утра 19 апреля до 8 утра 20 апреля по московскому времени. Награды командам-победителям будут вручаться очно.

Регистрация на квиз-турнир уже открыта. Подробности можно узнать на сайте проекта.

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