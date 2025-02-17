В Подмосковье ликвидировали три нелегальные точки приёма стройотходов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Три нелегальные точки приёма строительных отходов ликвидировали в Московской области сотрудники Минэкологии Подмосковья совместно с полицейскими, сообщает пресс-служба областного министерства
«Нелегальные пункты приема строительных отходов наносят серьезный ущерб природе и экономике региона, так как не обеспечивают должной утилизации и переработки отходов. Поэтому борьба с незаконным приёмом и размещением стройотходов является одним из приоритетных направлений работы Минэкологии области», — сказал глава министерства Павел Бида.Отмечается, что нелегальные пункты приёма строительного мусора были обнаружены и ликвидированы рядом с домодедовским микрорайоном Белые Столбы, в Богородском округе рядом с Ногинском и у селя Лайково Одинцовского округа.
Актуальный список лицензированных пунктов приёма строительных отходов расположен на официальном сайте министерства экологии и природопользования Московской области.
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Лев Каштанов