В Минэнерго Подмосковья рассказали о модернизации теплоснабжения в двух округах

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Масштабная программа по модернизации системы теплоснабжения реализуется в Московской области, в текущем году в рамках программы должны отремонтировать, реконструировать или построить свыше 200 котельных и более 450 километров теплосетей. О ключевых объектах округов Долгопрудный и Богородский рассказали в подмосковном министерстве энергетики.
«В Богородском округе отремонтируют котельные «Климова-0» и «Климова-2» в Ногинске, котельную «Фабрика» в деревне Большое Буньково, а также котельные в рабочих посёлках Обухово и Воровского. Блочно-модульные котельные построят в Ногинске на улице Жарова и в деревне Боровково. Кроме того, в округе отремонтируют и проложат более десяти километров теплосетей», — говорится в сообщении.В округе Долгопрудный будет модернизирована котельная на Заводской улице, построенная 55 лет назад. Кроме того, ведутся работы по замене оборудования в котельной на улице Первомайская.
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Лев Каштанов