В Подмосковье строят семь площадок в формате «Лайт индастриал»
В Московской области сегодня в регионе на разной стадии строительства находится 470 000 квадратных метров недвижимости в формате «Лайт индастриал». Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
В регионе активно развивают инфраструктуру для малой промышленности.
«В Подмосковье строят семь новых площадок в формате «Лайт индастриал». Суммарная площадь промышленной недвижимости на этих площадках превысит 470 00 «квадратов». После ввода всех объектов в эксплуатацию площадь «Лайт индастриал» в Московской области поставит около 850 000 квадратных метров», – рассказала Зиновьева.Она напомнила, что в регионе уже действует шесть площадок в этом формате. Это готовые промышленные помещения с необходимой инфраструктурой для запуска производства – от мощностей и коммунальных сетей до оснащения связи.
Формат готовых промышленных боксов позволяет запускать производства в кратчайшие сроки – за три месяца.