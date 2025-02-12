Семинар для глав регионального правительства на базе Сбера прошел в Истре

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Семинар для глав регионального правительства и его членов прошел в подмосковной Истре на базе СберУниверситета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области. Глава региона Андрей Воробьев поблагодарил работников Сбера за вовлеченность в работу. Кроме того, губернатор высказался по теме трансформации.
«Трансформация — это не дань моде. Понимаем, что сегодня необходимо использовать все самое эффективное. Часто слышим об искусственном интеллекте, который помогает в решении очень многих вопросов. Цифровизация, автоматизация и ИИ все больше входят в нашу жизнь. Мы очень благодарны команде правительства за возможность экспериментировать, внедрять в управление то, что удобно человеку. Ну а мы можем лучше видеть проблемы и своевременно на них реагировать», — сказал Воробьев.Воробьев подчеркнул, что каждый населенный пункт с его объектами нуждается в грамотном управлении.
В программу семинара вошли рекомендации касательно трансформационных проектов, достижения целей и мотивации.
Ранее сообщалось, что проверка застройщиков Московской области не выявила нецелевого использования средств.
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Никита Кротов