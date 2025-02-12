Семинар для глав регионального правительства на базе Сбера прошел в Истре

Семинар для глав регионального правительства и его членов прошел в подмосковной Истре на базе СберУниверситета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области. Глава региона Андрей Воробьев поблагодарил работников Сбера за вовлеченность в работу. Кроме того, губернатор высказался по теме трансформации.