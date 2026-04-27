В Мытищах 16 бригад убирают упавшие в непогоду деревья
Более 50 деревьев упало в Мытищах из-за порывистого ветра и мокрого снега, пришедших в Московский регион. Для устранения последствий снежной стихии сформировано 16 бригад, которые работают на городских и сельских территориях.
В каждой бригаде – по пять человек. Вооружившись бензопилами, они распиливают упавшие стволы и ветки на части, удобные для погрузки. На распиловку и вывоз одного дерева уходит от 30 минут до часа.
Работы ведут во дворах, на пешеходных зонах и проезжей части. К этому моменту деревья успели убрать на Индустриальной улице, Новомытищинском проспекте, улице Мира и в парковых зонах города.
