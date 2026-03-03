В Подмосковье начался приём заявок на социальную ипотеку для молодых ученых
Приём заявок на социальную ипотеку для молодых учёных и уникальных специалистов начался в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
В текущем году для этой категории заявителей в льготной жилищной программе выделили 60 мест.
«По условиям соципотеки первый взнос за квартиру в размере 50% от стоимости жилья оплачивается из бюджета Подмосковья. Оставшаяся сумма кредита также погашается из бюджета в течение десяти лет, а владелец квартиры платит только проценты по займу», — объяснила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Она добавила, что заявки на соципотеку подаются через региональный портал госуслуг.
Подробная информация об отборе на участие в программе размещена на сайте министерства.