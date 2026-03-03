В Подмосковье начался приём заявок на социальную ипотеку для молодых ученых

03 марта 2026, 11:04

оригинал Фото: istockphoto.com/Evkaz

Приём заявок на социальную ипотеку для молодых учёных и уникальных специалистов начался в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.





В текущем году для этой категории заявителей в льготной жилищной программе выделили 60 мест.





«По условиям соципотеки первый взнос за квартиру в размере 50% от стоимости жилья оплачивается из бюджета Подмосковья. Оставшаяся сумма кредита также погашается из бюджета в течение десяти лет, а владелец квартиры платит только проценты по займу», — объяснила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.