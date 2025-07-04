В Мытищах ищут подрядчика на строительство подъездной дороги к ЖК «Катуар»

04 июля 2025, 17:27

оригинал Фото: медиасток.рф

Подъездную дорогу к жилому комплексу «Катуар» планируют построить на территории деревни Сухарево городского округа Мытищи. Сейчас подряд на выполнение работ выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.







«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проект и построить в деревне Сухарево автомобильную дорогу к ЖК «Катуар» от трассы А-104 «Москва — Дмитров — Дубна». Общая протяжённость новой дороги должна будет составить 1550 метров», — говорится в сообщении.