В Мытищах ищут подрядчика на строительство подъездной дороги к ЖК «Катуар»
Подъездную дорогу к жилому комплексу «Катуар» планируют построить на территории деревни Сухарево городского округа Мытищи. Сейчас подряд на выполнение работ выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проект и построить в деревне Сухарево автомобильную дорогу к ЖК «Катуар» от трассы А-104 «Москва — Дмитров — Дубна». Общая протяжённость новой дороги должна будет составить 1550 метров», — говорится в сообщении.Завершить строительство дороги планируется в 2028 году.
Начальная цена лота составляет 493 миллиона 995 тысяч 801 рубль 28 копеек. Заявки на подряд принимаются до 14 июля.