В Воскресенске снесли пострадавший от пожара дом на четыре квартиры

04 июля 2025, 16:54

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на в посёлке имени Цюрупы городского округа Воскресенск. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.







«Дом общей площадью 80 квадратных метров с четырьмя квартирами был расположен в центральной части посёлка по адресу: Октябрьская улица, 33. В доме произошёл пожар, из-за которого постройка пришла в негодность: крыша частично обвалилась, повреждения получили несущие конструкции здания. Дом стал опасен для проживания, жильцов оттуда расселили», — говорится в сообщении.