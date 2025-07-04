В Воскресенске снесли пострадавший от пожара дом на четыре квартиры
Одноэтажный деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на в посёлке имени Цюрупы городского округа Воскресенск. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом общей площадью 80 квадратных метров с четырьмя квартирами был расположен в центральной части посёлка по адресу: Октябрьская улица, 33. В доме произошёл пожар, из-за которого постройка пришла в негодность: крыша частично обвалилась, повреждения получили несущие конструкции здания. Дом стал опасен для проживания, жильцов оттуда расселили», — говорится в сообщении.После пожара дом пустовал и постепенно разрушался. Здание внесли в список на ликвидацию и снесли в июне этого года.
В настоящее время участок, который занимал дом, полностью освобождён от постройки и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа пока не приняла.