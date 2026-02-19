В Мытищах ищут подрядчика на второй этап благоустройства городского парка
Второй этап благоустройства Центрального парка культуры и отдыха планируют провести в Мытищах. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«В рамках второго этапа подрядчику предстоит благоустроить территорию площадью 13,2 гектара. Работы нужно завершить в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 942 миллиона 180 тысяч 494 рубля. Заявки принимаются до 2 марта.
Благоустройство будет проводиться по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование предусматривается из областного и окружного бюджетов.