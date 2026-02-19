В Мытищах ищут подрядчика на второй этап благоустройства городского парка

19 февраля 2026, 11:16

оригинал Фото: медиасток.рф

Второй этап благоустройства Центрального парка культуры и отдыха планируют провести в Мытищах. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«В рамках второго этапа подрядчику предстоит благоустроить территорию площадью 13,2 гектара. Работы нужно завершить в 2027 году», — говорится в сообщении.