В Мытищах мужчина с топором ограбил компьютерный магазин

Фото: istockphoto.com/Sergey Nazarov
Вооружённый топором мужчина ворвался в магазин, расположенный на Ярославском шоссе в Мытищах, и забрал оттуда два ноутбука. Полиции удалось поймать грабителя, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Злоумышленник зашел в магазин и, угрожая топором продавцу, похитил два ноутбука стоимостью более 300 тысяч рублей. Оперативники по камерам видеонаблюдения установили личность грабителя — им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 28-летний житель Пушкина», — говорится в сообщении.Выяснилось, что грабитель купил билет на поезд до Ростова-на-Дону. На него была немедленно разослана ориентировка, благодаря чему мужчину задержали на ж/д станции Лиски.
Задержанный рассказал, что один ноутбук сдал в скупку, а второй продал прохожему. На часть вырученных денег он и купил билет на поезд, чтобы поехать к своей девушке.
Читайте также:
SHOT: Московским спасателям пришлось устранять последствия «сексуального шторма»
В США рыбаки обнаружили в своих сетях труп женщины, похороненной в море
Серийного маньяка, изнасиловавшего и убившего двух девочек, поймали через 30 лет
Лев Каштанов