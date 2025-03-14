В США рыбаки обнаружили в своих сетях труп женщины, похороненной в море

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В сети рыболовецкого судна у берегов штата Массачусетс в США попал забальзамированный труп женщины, сообщил NBC News, ссылаясь на окружную прокуратуру.
На прошлой неделе в 40 милях (около 80 километров) от берега рыбаки случайно выловили завернутое в ткань тело. Американцы увидели, что оно имеет признаки бальзамирования. Останки женщины рыбаки передали у причала Береговой охране США и правоохранителям.
После судебной медэкспертизы узнали, что женщине было около 60 лет. Еще в ее организме нашли «многочисленные злокачественные опухоли». Признаков насильственной смерти эксперты не выявили. Отмечалось, что, скорее всего, после кончины женщину захоронили в море.
Личность женщины вряд ли будет установлена.
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После судебной медэкспертизы узнали, что женщине было около 60 лет. Еще в ее организме нашли «многочисленные злокачественные опухоли». Признаков насильственной смерти эксперты не выявили. Отмечалось, что, скорее всего, после кончины женщину захоронили в море.
«Мы считаем это дело не вызывающим подозрений и закрытым», — подчеркнули в офисе окружного прокурора.
Личность женщины вряд ли будет установлена.
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Ольга Енгалычева