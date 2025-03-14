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В США рыбаки обнаружили в своих сетях труп женщины, похороненной в море

Фото: iStock/ Петр Ткаченко

Фото: iStock/ Петр Ткаченко

В сети рыболовецкого судна у берегов штата Массачусетс в США попал забальзамированный труп женщины, сообщил NBC News, ссылаясь на окружную прокуратуру.
На прошлой неделе в 40 милях (около 80 километров) от берега рыбаки случайно выловили завернутое в ткань тело. Американцы увидели, что оно имеет признаки бальзамирования. Останки женщины рыбаки передали у причала Береговой охране США и правоохранителям.

После судебной медэкспертизы узнали, что женщине было около 60 лет. Еще в ее организме нашли «многочисленные злокачественные опухоли». Признаков насильственной смерти эксперты не выявили. Отмечалось, что, скорее всего, после кончины женщину захоронили в море.

«Мы считаем это дело не вызывающим подозрений и закрытым», — подчеркнули в офисе окружного прокурора.

Личность женщины вряд ли будет установлена.

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SHOT: Московским спасателям пришлось устранять последствия «сексуального шторма»
SHOT: Московские спасатели помогли мужчине снять кольцо с полового органа
14 марта 2025, 15:00

Фото: istockphoto/towfiqu ahamed

Московским спасателям пришлось экстренно выехать по довольно необычному поводу. Можно сказать, что они были вынуждены устранять последствия не природного, а сексуального катаклизма — мужчина надел себе на пенис кольцо для эрекции, а потом никак не мог снять.
О тяжёлых последствиях сексуальных игрищ в нетрадиционном стиле рассказал телеграм-канал SHOT. Инцидент произошёл на Байкальской улице, куда и направились спасатели, чтобы вызволить из «капкана» пострадавшего на интимном фронте. Мужчина по телефону пожаловался, что член у него уже распух и сильно болит.

Травмы полового члена являются наиболее сложными, разнообразными и затруднительными для последующей реабилитации. Это обусловлено анатомическим строением и расположением органа, а также его многофункциональностью. Ущемление полового члена — наиболее частый и типичный вид генитальной травмы. Некоторые предметы, металлические и не только, могут быть надеты на половой член для повышения сексуальной активности, что нередко приводит к повреждениям такого важного для мужчины органа.

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#москва
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В Эстонии женщины устроили драку на концерте Валерия Меладзе
14 марта 2025, 14:58

Валерий Меладзе (Фото: Телеграм @meladze_official)

В Эстонии женщины устроили драку на концерте 59-летнего певца Валерия Меладзе. Мероприятие проходило 11 марта в Таллине в спортивном комплексе «Тондираба», сообщило издание Sport24.ru.
Инцидент случился во время исполнения артистом песни «Небеса» — женщины продолжили разборки, даже когда Меладзе общался со зрителями.

Уточнялось, что одна из гостей мероприятия схватила другую за волосы. Находившиеся рядом люди просили их прекратить и занять свои места.

«Стоят, ничего не видно. Порвали цепочку девушке», — обратилась женщина к подошедшему охраннику.

Пользовательница соцсетей, опубликовавшая ролик, на вопрос подписчиков, что не поделили девушки, ответила: «Вид на Валеру загородили».

В Сети возмутились, что зрители приобретают билеты в партер и начинают танцевать на сидячих местах — из-за этого они загораживают сцену. Автор видео объяснила, что на этом выступлении не была предусмотрена фан-зона.

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#волосы
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Серийного маньяка, изнасиловавшего и убившего двух девочек, поймали через 30 лет
14 марта 2025, 12:03

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Серийного маньяка, который изнасиловал и убил двух девочек в 90-е годы, удалось поймать спустя 30 лет. Об этом сообщает кемеровское СУ СКР. Мужчина, как отмечается, жил все эти годы в Алтайском крае, где успел жениться и взять фамилию жены.
«В ноябре 1995 года на пустыре песчаного карьера в Салаире было обнаружено тело 14-летней девочки — ребенка изнасиловали и убили. А через год в этом же городе пропала еще одна девочка, ее тело в марте 1997 года обнаружили среди отвала породы золоторудника в Салаире. Она тоже была изнасилована и задушена», — пишет «Сiбдепо».
Спустя 30 лет на убийцу удалось выйти благодаря новой молекулярно-генетической судмедэкспертизе. По биологическим следам установили ДНК-профиль, который совпал с данными в федеральной геномной базе.

В то же время в Москве удалось задержать обвиняемого в убийстве 17-летней давности. Как сообщает АГН «Москва», сотрудники полиции смогли найти человека, который расправился с молодым человеком на стадионе в 2008 году.
«В 2008 году поздним вечером прохожие заметили на территории стадиона, расположенного на ул. Новая Дорога, окровавленного человека и сообщили об этом в правоохранительные органы. Прибывшие сотрудники милиции обнаружили труп молодого мужчины с травмами в области головы. На его шее был шарф с логотипом столичного футбольного клуба», — приводит агентство сообщение представителя МВД РФ Ирины Волк.
Сейчас 38-летнему мужчине предъявили обвинение. По инкриминируемой статье ему грозит вплоть до пожизненного.

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Учительница вовлекла школьников в переписку со странным и опасным заключённым
14 марта 2025, 10:03

Фото: istockphoto/OlFedv

Пользователь ресурса Reddit, сочетающего в себе черты социальной сети и форума, рассказал историю из своего школьного прошлого о том, как учительница французского языка вовлекла его и его одноклассников в переписку с заключённым. Затея оказалась довольно пугающей.
Преподавательница считала, что для совершенствования французского языка её ученикам пойдёт на пользу живое общение, рассказывает молодой человек с ником Funny-Blacksmith8868. Она дала им адрес заключённого из Франции, отбывающего срок в одной из тюрем штата Колорадо.

Идея показалась ребятам интересной и они начали переписываться с преступником по имени Максим. Тогда школьники, как и их учительница, не задумывались о том, что такая затея может быть опасной.

Затем они выяснили, что Максим отбывал срок за отмывание денег мафии. Потом он начал вести себя довольно странно. Например, прислал учительнице поздравительную открытку с днём рождения, хотя она не говорила заключённому, когда родилась, и, конечно, не указывала свой обратный адрес. Каким-то образом Максим сам узнал все её данные, находясь в тюрьме.

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Незадолго до того, как француз должен был выйти на свободу, школьники и их преподавательница решили прекратить с ним всякое общение. А затем все вместе пережили несколько неприятных недель и даже месяцев, ожидая, что Максим может приехать, чтобы познакомиться со своими «друзьями по переписке» лично.

К счастью, история не имела никаких последствий. Вероятно, заключённый, развлекаясь, решил просто немного попугать своих респондентов. Сейчас Funny-Blacksmith8868 преподаёт в той же школе, которую заканчивал, и говорит, что тот давний случай научил его задумываться о возможных последствиях того или иного шага.

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#тюрьма
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В аэропорту Денвера загорелся пассажирский самолет — видео
Mash: в аэропорту Денвера загорелся пассажирский самолет
14 марта 2025, 04:21

Фото: iStock/rebius

В аэропорту Денвера в США загорелся пассажирский самолет авиакомпании American Airlines. Об этом сообщает Mash.
«Самолет авиакомпании American Airlines загорелся в аэропорту Денвера. Пассажиров эвакуируют по надувным трапам», — пишут в telegram—канале.

Взлетно—посадочная полоса воздушной гавани затянута дымом. По предварительной информации, причиной происшествия стало возгорание реактивного топлива. Пламя охватило область возле двигателя. В момент тушения пожара пассажиры спасались на крыле самолета.

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#аэропорт
#сша
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