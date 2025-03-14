Серийного маньяка, изнасиловавшего и убившего двух девочек, поймали через 30 лет

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Серийного маньяка, который изнасиловал и убил двух девочек в 90-е годы, удалось поймать спустя 30 лет. Об этом сообщает кемеровское СУ СКР. Мужчина, как отмечается, жил все эти годы в Алтайском крае, где успел жениться и взять фамилию жены.
«В ноябре 1995 года на пустыре песчаного карьера в Салаире было обнаружено тело 14-летней девочки — ребенка изнасиловали и убили. А через год в этом же городе пропала еще одна девочка, ее тело в марте 1997 года обнаружили среди отвала породы золоторудника в Салаире. Она тоже была изнасилована и задушена», — пишет «Сiбдепо».Спустя 30 лет на убийцу удалось выйти благодаря новой молекулярно-генетической судмедэкспертизе. По биологическим следам установили ДНК-профиль, который совпал с данными в федеральной геномной базе.
В то же время в Москве удалось задержать обвиняемого в убийстве 17-летней давности. Как сообщает АГН «Москва», сотрудники полиции смогли найти человека, который расправился с молодым человеком на стадионе в 2008 году.
«В 2008 году поздним вечером прохожие заметили на территории стадиона, расположенного на ул. Новая Дорога, окровавленного человека и сообщили об этом в правоохранительные органы. Прибывшие сотрудники милиции обнаружили труп молодого мужчины с травмами в области головы. На его шее был шарф с логотипом столичного футбольного клуба», — приводит агентство сообщение представителя МВД РФ Ирины Волк.Сейчас 38-летнему мужчине предъявили обвинение. По инкриминируемой статье ему грозит вплоть до пожизненного.
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