В Подмосковье в будущем году обеспечат жильём около 800 детей-сирот
Порядка 800 детей-сирот планируют обеспечить жильём в Московской области в 2027 году. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Поддержка таких детей, а также приёмных семей, является одним из приоритетных направлений политики региона.
«В 2027 году в Московской области на обеспечение детей-сирот жильём планируется направить свыше 4,3 млрд рублей. Жилплощадь получат около 800 молодых людей. Большинство обеспечат жилыми помещениями в рамках сертификатов и единовременной социальной выплаты», — заявил Брынцалов.Он добавил, что на различные выплаты приёмным семьям Подмосковья выделят более пяти миллиардов рублей, а опекунам — свыше 2,3 млрд рублей.