Виртуальная приёмная: гендиректор Мострансавто Майоров запустил чат-бот для диалога с пассажирами

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Гендиректор Мострансавто Андрей Майоров запустил персональный чат-бот АВМ для приёма обращений от пассажиров, сообщили в региональном Минтрансе. Пользователи могут сообщить с его помощью, если их просят оплатить проезд наличными или банковским переводом.
Для этого нужно воспользоваться кнопкой «Берут наличными/переводом». Кроме того, в чат-бот можно обратиться по любым вопросам, оставить отзыв или предложение по улучшению работы. Бот подскажет, как оформить сообщение. Предполагается, что чат-бот упростит общение между пассажирами и Мострансавто, поможет оперативно решать проблемы.
АВМ – инициалы гендиректора компании. Ответ можно будет получить в телеграм-канале. В компании работу АВМ поддерживают профильные специалисты.
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АВМ – инициалы гендиректора компании. Ответ можно будет получить в телеграм-канале. В компании работу АВМ поддерживают профильные специалисты.
«Продолжаем внедрять цифровые технологии для повышения качества обслуживания пассажиров. Мы открыты для обратной связи. Запуск чат-бота – ещё один шаг к повышению качества обслуживания, продвинутый уровень коммуникации с жителями. Считайте, что это моя виртуальная приёмная. Все сообщения буду просматривать лично. Я привык видеть всё своими глазами и говорить с людьми. Бот создал, чтобы круглосуточно быть на связи. Мы готовы к открытому диалогу», – сказал руководитель крупнейшего в Московской области пассажирского перевозчика.Сейчас чат-бот АВМ работает в пилотном режиме. Позже в нем появится больше категорий для обработки популярных запросов. К обращениям можно прикреплять фото и видео. Важно сообщить дату и время поездки, номер и наименование маршрута, по возможности – номер автобуса и фамилию водителя.
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Лора Луганская