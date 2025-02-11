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Виртуальная приёмная: гендиректор Мострансавто Майоров запустил чат-бот для диалога с пассажирами

Виртуальная приёмная: гендиректор Мострансавто запустил чат-бот для пассажиров
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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Гендиректор Мострансавто Андрей Майоров запустил персональный чат-бот АВМ для приёма обращений от пассажиров, сообщили в региональном Минтрансе. Пользователи могут сообщить с его помощью, если их просят оплатить проезд наличными или банковским переводом.
Для этого нужно воспользоваться кнопкой «Берут наличными/переводом». Кроме того, в чат-бот можно обратиться по любым вопросам, оставить отзыв или предложение по улучшению работы. Бот подскажет, как оформить сообщение. Предполагается, что чат-бот упростит общение между пассажирами и Мострансавто, поможет оперативно решать проблемы.

АВМ – инициалы гендиректора компании. Ответ можно будет получить в телеграм-канале. В компании работу АВМ поддерживают профильные специалисты.


«Продолжаем внедрять цифровые технологии для повышения качества обслуживания пассажиров. Мы открыты для обратной связи. Запуск чат-бота – ещё один шаг к повышению качества обслуживания, продвинутый уровень коммуникации с жителями. Считайте, что это моя виртуальная приёмная. Все сообщения буду просматривать лично. Я привык видеть всё своими глазами и говорить с людьми. Бот создал, чтобы круглосуточно быть на связи. Мы готовы к открытому диалогу», – сказал руководитель крупнейшего в Московской области пассажирского перевозчика.
Сейчас чат-бот АВМ работает в пилотном режиме. Позже в нем появится больше категорий для обработки популярных запросов. К обращениям можно прикреплять фото и видео. Важно сообщить дату и время поездки, номер и наименование маршрута, по возможности – номер автобуса и фамилию водителя.

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Подмосковный производитель продуктов азиатской кухни удостоен наград «Продэкспо»
11 февраля 2025, 22:53

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производитель продукции для азиатской кухни из Московской области «Тамаки» получил награды ежегодной Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо 2025». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
В выставке, которая состоялась в Москве, участвовали более 1,8 тыс. компаний из разных стран. «Танаки» представила на своём стенде широкий ассортимент соусов и продуктов для азиатской кухни. Акцентом экспозиции стали новые продукты в оригинальной упаковке дой-пак. Её дизайн вдохновлён работами голландских художников и подчеркивает концепцию «Соус как искусство».
«Наша новая упаковка – яркий пример того, как инновации могут изменить восприятие привычных вещей», – отметил значимость инновационных решений владелец бренда Tamaki Андрей Белянин.
На выставке провели конкурсы продукции среди производителей. Жюри присудило сразу несколько наград продукции «Тамаки». В номинации «Инновационный продукт» золото за инновационные ингредиенты получил японский майонез, а соус «Лемонграсс» – серебро за удобство использования.

В отдельной номинации «Продукты для ЗОЖ» эксперты оценили чипсы нори с кунжутом. А на конкурсе «Выбор сетей», где самый интересный для покупателей продукт определяли представители магазинов и розничных сетей, награду получил кисло-сладкий соус.

«Тамаки» удостоена сразу трёх дипломов первой степени «За высокие потребительские свойства». В конкурсе SOEX АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торгово-промышленной палаты России высоко оценили соусы шрирача и халапеньо, а также куриный бульон.

К тому же благодаря использованию современных инновационных технологий на производстве «Тамаки» завоевала серебряные медали на дегустационном конкурсе «Лучший продукт года» за соусы унаги, терияки и сладкий чили, которые заменяют на рынке импортные аналоги.

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Подмосковный врач Аветисян рассказал, как родить здорового малыша при диабете беременных
Подмосковный врач рассказал, как родить здорового малыша при диабете беременных
11 февраля 2025, 22:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Во время беременности у 17% будущих мам повышается уровень глюкозы в крови. У части из них развивается так называемый диабет беременных, сообщил врач акушер-гинеколог МОНИИАГ Давид Аветисян. Он рассказал, как не навредить и женщине, и ребёнку, если такой диагноз поставлен.
«Диабет беременных может развиться даже у совершенно здоровой женщины. Сама по себе беременность и гормоны, вырабатываемые плацентой, изменяют обмен веществ. Но такие факторы как малоподвижный образ жизни, лишний вес, возраст старше 35 лет и многие другие увеличивают эти риски», – сказал врач, слова которого приводит пресс-службе подмосковного Минздрава.
Аветисян назвал и главный залог здоровья малыша, если маме поставлен диагноз «диабет беременных».
«Необходимо соблюдать диету, сохранять физическую активность и контролировать уровень сахара в крови. В вопросе питания не может быть никаких компромиссов: все усилия врачей будут напрасны, если мама не выполняет их назначения, полагаясь на авось, регулярно нарушает диету, даже по «чуть-чуть», – отметил специалист.
Он напомнил, что высокий уровень глюкозы крови запускает у плода изменения в организме, что может привести к осложнениям при родах, в раннем послеродовом периоде, увеличивает риск развития ожирения и сахарного диабета у ребёнка в будущем.

Врач посоветовал каждой женщине, которой был диагностирован сахарный диабет беременных, не отчаиваться. При грамотном лечении возможно рождение абсолютно здорового ребёнка. Аветисян пожелал женщинам запастись силой воли на весь период беременности, а вкусные соблазны отложить на период после появления малыша на свет.

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Рост подмосковной обрабатывающей промышленности превысил среднероссийский
11 февраля 2025, 22:19

Фото: пресс-служба «Фабрики вентиляции ГалВент»

Рост промышленного производства в Московской области за 2024 год значительно превысил среднероссийские показатели и составил 8,4%. В России в прошлом году промпроизводство выросло на 4,6%, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста со ссылкой на данные Росстата.
«Рост промпроизводства в регионе по итогам года традиционно оказался выше среднероссийских показателей – 8,4%. При этом в обрабатывающей промышленности он оказался ещё больше – 9,2%. Значительный подъём производства – в двух промышленных отраслях региона. Это производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, а также металлургия. Они выросли на 49,4% и 34,5% соответственно», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Помимо этого, несколько производственных сфер в регионе выросли более чем на 20%. Это производство текстильных изделий (28,9%), кожи и изделий из неё (25,1%), а также производство электрического оборудования (24%).

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Команда звёзд хоккея в выходные сыграет с жителями Лобни и Пушкина
11 февраля 2025, 21:42

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В предстоящие выходные подмосковных любителей хоккея ждут сразу два матча команды «Легенды хоккея» с любительскими сборными жителей региона. В субботу пройдёт игра в городском округе Лобня, а в воскресенье, – в городском округе Пушкинский, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
На лёд в центральном парке культуры и отдыха «Лобня» выйдут Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Вячеслав Буцаев, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Сергей Коньков и Сергей Соин. К ним присоединятся звезда сериала «Молодёжка» Артур Каспранов, а также солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев.

С жителями Пушкинского, помимо Фетисова, Буцаева, Касатонова и Соина, сразятся Александр Гуськов, Андрей Коваленко и Сергей Коньков. В команде со звёздными хоккеистами также сыграют Андреев, актёр Иван Мулин из сериала «Молодёжка» и обладатель Кубка Португалии по футболу, двукратный чемпион СССР Александр Мостовой.

В обеих встречах игрой легенд будет руководить бессменный тренер команды, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. Комментировать матч для зрителей будет спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Перед началом гала-матчей запланированы мастер-классы для юных любителей хоккея от Сергея Конькова. Он поделится с молодыми спортсменами секретами хоккейного мастерства. Болельщики смогут принять участие в викторинах, розыгрышах призов с автографами игроков, получить в подарок спортивную атрибутику.

15 февраля матч пройдёт по адресу: Лобня, ул. Ленина, 22, Центральный парк культуры и отдыха «Лобня». Программа начнётся в полдень.

16 февраля игра состоится по адресу: Пушкино, ул. Некрасова, д. 3А, Центральный парк культуры и отдыха. Старт программы – в 16:00.

По данным регионального Минспорта, с момента запуска проекта «Выходи во двор» «Легенды хоккея» провели более 30 матчей с любительскими коллективами из разных городских округов. Суммарно игры собрали более 50 тыс. болельщиков.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва с 2022 года.

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В подмосковной Госветслужбе рассказали, как проверяют качество баранины
11 февраля 2025, 21:20

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В январе этого года специалисты Госветслужбы Подмосковья провели более 2 тыс. исследования баранины, взяв свыше 1,5 тыс. проб. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Вся продукция, представленная на прилавках региональных магазинов и ярмарок, проходит проверку. В январе проведено 2 тыс. 172 исследования баранины, взята 1 тыс. 551 проба. Образцы исследовали физико-химическими и дозиметрическими методами, а также путём варки», – уточнили в ведомстве.
Ежемесячные проверки проходят в несколько этапов. Они включают ветеринарный осмотр животных перед убоем, проверку мяса на соответствие санитарным нормам перед упаковкой, контроль на уровне розничной и оптовой торговли в магазинах. Всё это снижает риск распространения заболеваний.

Как отметили в министерстве, баранина – вид мяса, содержащий большое количество полезных веществ и витаминов. В его состав входит цинк, положительно воздействующий на кожу, железо, способствующее поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы, а также антиоксиданты.

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