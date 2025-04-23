В Мытищах начался снос четырёхэтажного хостела-самостроя

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры
Возведённый без разрешения четырёхэтажный жилой дом, в котором хозяин открыл хостел, начали сносить в Мытищах, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Четырёхэтажное здание с подвалом, расположенное по адресу: Мытищи, микрорайон Дружба, 2-й Комсомольский переулок, дом №13, было построено без разрешительной документации на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. В апреле текущего года Мытищинский городской суд признал постройку самовольной и подлежащей сносу», — говорится в сообщении.Демонтаж самостроя планируется завершить до конца мая.
Всего на территории округа Мытищи было выявлено 462 аварийных здания, самостроя и недостроя. 71% из них снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Работа в этом направлении продолжается.
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Лев Каштанов