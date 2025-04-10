В Подмосковье за год ликвидировали 1,4 тыс. недостроев

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Около 1,4 тыс. остающихся долгое время недостроенными зданий и аварийных построек ликвидировали в Московской области в 2024 году, при этом более половины проблемных объектов достроили и ввели в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«За минувший год в регионе ликвидировали 1,4 тысяч недостроев, из них 750 были достроены и введены в эксплуатацию. Благодаря этому появился миллион квадратных метров площадей, в основном для малого бизнеса, а также 70 гектаров благоустроенных территорий. Создано почти 4,6 тыс. новых рабочих мест», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Он добавил, что работа по избавлению Московской области от недостроев продолжается. В ближайшие три года в регионе должны ликвидировать 3,6 тыс. таких объектов.
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