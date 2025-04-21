В здании бывшей автошколы в Ступине откроют медицинский центр



Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

«Крестный ход — это особый трепетный момент. Он сплачивает нас, возвращает к нашим традициям и наполняет сердца светлой радостью», — сказала женщина.

В шествии приняли участие священники, прихожане всех возрастов, члены молодёжных объединений и семьи с детьми. Крестный ход завершился у Казанского храма Павловского Посада, где состоялось пасхальное богослужение.Впечатлениями от крестного хода поделилась одна из его участниц.В пасхальную ночь праздничная атмосфера ощущалась по всему городу, над которым разносился колокольный звон.Работникам местного самоуправления Павловского Посада вручили почётные грамотыМеждународный кинофестиваль «17 мгновений...» им. Тихонова стартует 24 апреляВ турнире по смешанному волейболу в Павловском Посаде приняли участие 10 команд