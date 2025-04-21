В здании бывшей автошколы в Ступине откроют медицинский центр

Аварийное здание в ступинском посёлке Михнево, которое ранее занимала автошкола, восстановили и реконструировали под многопрофильный медицинский центр, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Двухэтажное кирпичное здание общей площадью около 550 квадратных метров по адресу: улица Горького, 3, в котором первоначально располагалось учебное заведение, а потом Михневская автошкола ДОСААФ, было построено в начале ХХ века. Со временем здание обветшало, поэтому его вывели из эксплуатации. Долгие годы оно пустовало, но в 2021 году объект передали в аренду, и власти округа совместно с профильными ведомствами и арендатором решили провести в здании капитальный ремонт», — говорится в сообщении.Все ремонтно-строительные работы в здании завершили в первом квартале текущего года. В настоящее время объект полностью восстановлен, сейчас там ведётся подготовка к открытию медцентра.
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