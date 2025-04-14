В Мытищах начался снос магазина-самостроя

Снос построенных без разрешения магазина и пункта общественного питания начался в деревне Подрезково городского округа Мытищи, работы по ликвидации самостроя и расчистке участка от строительного мусора планируется завершить до конца апреля, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Правообладатель без разрешительной документации возвёл на земельном участке строения нежилого назначения — торговый объект и пункт общественного питания. Мытщинский суд признал строения самовольными и подлежащими сносу», — уточняется в сообщении.Всего на территории городского округа Мытищи было выявлено 456 самостроев, недостроев и аварийных зданий. На сегодняшний день из них снесено или достроено и приведено в соответствие с нормами 316 объектов.
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