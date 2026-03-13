В Подмосковье объяснили, почему опасно выходить на лед в марте
В Подмосковье активно тает лед на фоне температурных качелей
В марте начался период температурных качелей в Подмосковье. Об этом сообщили в ГУ гражданской защиты региона.
Там отметили, что на фоне потепления лед теряет свою структуру и становится опасным. В период оттепели он может проломиться неожиданно, предупреждают специалисты.
Спасатели напомнили, что родители должны следить за своими детьми, чтобы ребята не играли на водоемах. Кроме того, запрещается кататься с горок в местах, которые находятся рядом с течением.
Жителей проинформировали, что необходимо делать в случае провала под лед и телефоны экстренных служб.
