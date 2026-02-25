В Мытищах очистили от снега и льда более четверти крыш
Свыше 25% крыш, на которых могут формироваться опасные сосульки, очистили в городском округе Мытищи. Завершить эту работу должны в ближайшие дни, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Инспекционный осмотр качества уборки крыш и общественных территорий провёл замглавы Мытищ Александр Хаюров.
«По поручению главы округа Юлии Купецкой мы ежедневно контролируем эти работы. Перед нами стоит задача очистить 438 кровель многоквартирных домов. Из них почистили уже 111. Все крыши приведём в нормативное состояние до конца недели», — сказал Александр Хаюров.Он добавил, что первоочередную очистку проводят там, где снег и наледь могут упасть на пешеходные дорожки и тротуары. В работах задействованы десять бригад, в которые входят в общей сложности 50 человек.