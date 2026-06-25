В Мытищах отчитались о ходе строительства многофункционального медцентра

25 июня 2026, 18:19

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Многофункциональный медицинский центр общей площадью более 110 тысяч квадратных метров строят на улице Коминтерна в Мытищах. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.





В настоящее время реализуется первый этап строительства.





«С площадки вывезли свыше 115 тысяч кубометров грунта из 266 тысяч и залили около семи тысяч кубометров монолита из общего объёма в 60 тысяч кубометров. Два башенных крана уже работают, а ещё два устанавливают. Продолжается вынос инженерных сетей», — говорится в сообщении.