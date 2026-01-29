В Подмосковье за неделю выписали 150 штрафов за препятствие вывозу мусора

29 января 2026, 14:46

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

150 автовладельцев, чьи машины мешали работе мусоровозов, оштрафовали в Московской области за минувшую неделю. Общая сумма штрафов составила 750 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Нарушителей удалось наказать благодаря активным местным жителям: они фиксировали факты неправильной парковки во дворах и отсылали информацию об этом через приложение «Народный инспектор».





«Больше всего штрафов выписали в Одинцовском округе — 31. Второе место недельного антирейтинга занял Королёв, где оштрафовали 23 автовладельцев. На третье место вышел Ленинский округ с 22 штрафами. На четвёртом месте Химки (16 штрафов), а на пятом — Дмитровский округ (11 штрафов)», — говорится в сообщении.