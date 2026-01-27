В Мытищах открывается выставка современных живописцев

27 января 2026, 10:12

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставку «Наша Россия» с работами современных живописцев Натальи и Василия Кураксов подготовили Мытищинской галерее искусств. Она откроется для посетителей в четверг, 29 января. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





В экспозицию вошли около 100 картин в разных жанрах: это и пейзажи, и портреты, и сюжетно-тематические и исторические работы.





«Василий и Наталья Кураксы являются выпускниками Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. В своём творчестве они сохраняют и развивают традиции отечественной академической школы живописи», — говорится в сообщении.