В Мытищах открывается выставка традиционных японских кукол

22 января 2026, 14:58

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка «Японская традиционная игрушка. Кокэси, дарума, нингё и другие…» откроется в Мытищинской галерее искусств в пятницу, 23 января. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





В экспозицию вошли экспонаты из частной коллекции Александра Михайлова, который уже более 30 лет собирает игрушки со всего мира.





«На выставке представлены куклы из разных регионов Японии, выполненные в различных стилях и техниках, а также предметы мебели для кукольного дома. Кроме того, посетители увидят традиционные кимоно, изображения персонажей из пьес театра Кабуки, фигурки сказочных персонажей и мифологических существ», — говорится в сообщении.