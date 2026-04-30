В Ступине появится импортозамещающее производство крупногабаритных ворот

В особой экономической зоне «Ступино Квадрат» приступили к строительству производства крупногабаритных воротных систем. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.





Предприятие будет выпускать промышленные ворота для авиационных ангаров, логистических и производственных объектов, обеспечивая импортозамещение этой продукции.

«Инвестиции составят 380 миллионов рублей. Проект сопровождает Центр содействия строительству Московской области по принципу единого окна. Это ускорило получение разрешений. Сейчас строительная готовность объекта составляет 20%. Мощность завода будут достигать 15 000 квадратных метров ворот в год», – рассказали в надзорном ведомстве.