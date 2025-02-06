В многоквартирных домах Подмосковья за год заменят около 380 лифтов

Видео: пресс-служба МинЖКХ МО
Почти 380 лифтов заменят в многоквартирных домах Московской области в текущем году, работы будут проводиться под контролем специалистов регионального Управление технического надзора капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
«В 2025 году в жилых домах планируется установить 376 лифтов нового поколения. Это лифтовое оборудование полностью соответствует современным техническим требованиям. Кабины двигаются без рывков, бесшумно, для них характерна большая точность совмещения пола лифта и этажа», — говорится в сообщении.Отмечается также, что все современные лифты оснащены антивандальными кабинами и экономным светодиодным освещением. Все комплектующие для лифтов производятся в России, поэтому перебоев из-за возможных проблем с поставками не возникнет.
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Лев Каштанов