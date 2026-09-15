В Подмосковье огнеборцы ликвидировали пожар в пятиэтажном жилом доме

15 сентября 2026, 00:18

В Лобне огнеборцы ликвидировали пожар в пятиэтажном доме и спасти десять человек

Фото: iStock/sorrapong

Десять человек спасли во время пожара в пятиэтажном доме в подмосковной Лобне. Возгорание произошло на улице 40 лет Октября, рассказали в Telegram-канале «МЧС Московской области».