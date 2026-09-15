В Подмосковье огнеборцы ликвидировали пожар в пятиэтажном жилом доме
Десять человек спасли во время пожара в пятиэтажном доме в подмосковной Лобне. Возгорание произошло на улице 40 лет Октября, рассказали в Telegram-канале «МЧС Московской области».
Сообщение об инциденте поступило спасателям в 19:54 (мск). Прибывшие подразделения обнаружили дым, выходивший из окон квартиры на втором этаже. Звенья газодымозащитной службы направили на разведку и проверку верхних этажей.
Специалисты не допустили распространения огня по зданию и с помощью спасательных устройств вывели из дома десять человек, среди которых было семеро детей. Уточняется, что еще 12 жильцов эвакуировали, включая двоих несовершеннолетних. Погибших нет. В настоящий момент пожар полностью ликвидировали, во время работ огнеборцы задействовали три единицы техники.
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