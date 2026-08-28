В Мытищах поставили на кадастровый учёт детсад-новостройку на 300 мест
Детский сад на 300 воспитанников, построенный в составе жилого комплекса «Ярославский» в Мытищах, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Застройщик возвёл объект социальной инфраструктуры за свой счёт в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.
«Детсад получил адрес: Мытищи, Юбилейная улица, строение 18А», — говорится в сообщении.В здании размещены 12 групповых помещений со своими игровыми, спальнями, буфетными, санузлами и раздевалками, а также музыкальный и физкультурный залы. Вход сделан по принципу безбарьерной среды, а на прилегающей территории обустроены игровые зоны с теневыми навесами и спортивная площадка. Установлено уличное освещение и видеонаблюдение.