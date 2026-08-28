Застройщик ЖК «1-й Шереметьевский» передал спасателям пожарный автомобиль
Пожарно-спасательный автомобиль передал Мособлпожспасу застройщик жилого комплекса «1-й Шереметьевский» в округе Химки. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Спецтехнику для пожарных девелопер приобрёл в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.
«Машина оснащена современной системой пожаротушения и укомплектована полным набором аварийно-спасательного инструмента для оперативного реагирования на любые чрезвычайные ситуации. В компактной автоцистерне содержится достаточный запас воды и пенообразователя для автономной работы в условиях городской застройки», — отмечается в сообщении.Девелопер также активно участвует в расселении аварийного жилья. Он уже предоставил переселенцам квартиры общей площадью свыше 700 квадратных метров.