Достижения.рф

Застройщик ЖК «1-й Шереметьевский» передал спасателям пожарный автомобиль

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Пожарно-спасательный автомобиль передал Мособлпожспасу застройщик жилого комплекса «1-й Шереметьевский» в округе Химки. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.



Спецтехнику для пожарных девелопер приобрёл в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.

«Машина оснащена современной системой пожаротушения и укомплектована полным набором аварийно-спасательного инструмента для оперативного реагирования на любые чрезвычайные ситуации. В компактной автоцистерне содержится достаточный запас воды и пенообразователя для автономной работы в условиях городской застройки», — отмечается в сообщении.
Девелопер также активно участвует в расселении аварийного жилья. Он уже предоставил переселенцам квартиры общей площадью свыше 700 квадратных метров.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0