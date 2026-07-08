Загруженность дорог в Подмосковье утром 8 июля составила всего два балла

08 июля 2026, 09:59

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На два балла из десяти возможных оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Заторы наблюдаются на шести вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Каширское и Ленинградское», — говорится в сообщении.