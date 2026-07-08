В Сергиевом Посаде откроется выставка Елены Комаровой «Краски времени»
10 июля в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике начнет работу персональная выставка художницы Елены Комаровой «Краски времени», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Экспозиция включает 20 живописных работ из нового монументального цикла «Летописи». Впервые в своем творчестве художница обратилась к сюжетам русской средневековой истории. Основой для серии стал Лицевой летописный свод эпохи Ивана Грозного, созданный в Александровской слободе в 1568–1576 годах.
На полотнах представлены ключевые события отечественной истории, среди которых Куликовская битва, строительство Московского Кремля, страницы жизни Ивана Грозного и другие значимые эпизоды.
Елена Комарова окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Академии художеств СССР, где обучалась в мастерской народного художника СССР Евсея Моисеенко. Она состоит в Творческом союзе художников России и Московском союзе художников, носит звание заслуженного художника Европы и является действительным членом Петровской академии наук и искусств. В начале творческой карьеры художница работала с художественным текстилем, а позднее сосредоточилась на живописи, близкой к импрессионистической традиции.
Выставка продолжит работу до 13 сентября. Возрастное ограничение — 0+. Подробная информация опубликована на сайте Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника.
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