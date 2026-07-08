В Сергиевом Посаде откроется выставка Елены Комаровой «Краски времени»

08 июля 2026, 16:33

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

10 июля в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике начнет работу персональная выставка художницы Елены Комаровой «Краски времени», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.