В подмосковном коттедже нашли теплицу с коноплёй

01 июня 2026, 09:07

Полицейские задержали 52-летнего жителя Одинцовского округа по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





На втором этаже принадлежащего мужчине коттеджа в деревне Белозерово оперативники обнаружили две комнаты, переустроенные под выращивание конопли — со специальной системой освещения и вентиляции.





«При обыске оттуда забрали 143 горшка с саженцами и взрослыми растениями, пакет со стеблями и листьями, измельчитель, вакуумный упаковщик и упаковочный материал. Экспертиза показала, что изъятое вещество общим весом более 200 граммов является марихуаной», — говорится в сообщении.