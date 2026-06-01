В подмосковном коттедже нашли теплицу с коноплёй
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали 52-летнего жителя Одинцовского округа по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
На втором этаже принадлежащего мужчине коттеджа в деревне Белозерово оперативники обнаружили две комнаты, переустроенные под выращивание конопли — со специальной системой освещения и вентиляции.
«При обыске оттуда забрали 143 горшка с саженцами и взрослыми растениями, пакет со стеблями и листьями, измельчитель, вакуумный упаковщик и упаковочный материал. Экспертиза показала, что изъятое вещество общим весом более 200 граммов является марихуаной», — говорится в сообщении.Задержанный рассказал, что купил семена конопли в даркнете два года назад и с тех пор выращивает её для личного пользования. До суда мужчину оставили под стражей.